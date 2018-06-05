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05 Haziran 2018 19:52

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Tokat’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

05 Haziran 2018 19:52


Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Avlunlar Beldesi köy gurup yolunda Fikri A. (34) idaresindeki 60 KE 121 plakalı otomobil diğer yönden gelen Eray K. (36) idaresindeki 60 ZF 134 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Selahattin A. (64) hayatını kaybettiğini tespit etti. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen araç sürücüleri ile birlikte Şeydanur A., Kübranur A., Hümeyra A., Şennur A. ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Şenel K.(63), Beren K. (6) , Halis K. (17) , Fadime K. (52), Meryem A. (5), Şeyda A (10) tedavi altına alındı.


Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Selahattin A.’ın cenazesi Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Tabuta konulan yaşlı adamın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.




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