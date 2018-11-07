İlçede doğalgaz kutlaması

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğalgaz meşalesi törenle yakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Tokat mitingde vermiş olduğu 'doğalgaz' sözü üzerine başlatılan çalışmalar meyvelerini verdi. BOTAŞ tarafından 2017 yılında başlatılan çalışmalarla doğalgaz boru hattı ilçe merkezine kadar döşendi. Reşadiye halkının umutla beklediği doğalgaz hattının ilçeye gelmesi dolayısı ile düzenlenen törene Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, hakim ve savcılar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Kılıç, 2014 yılından bugüne yapmış oldukları yoğun çalışmalar neticesinde doğalgaza kavuştuklarını ifade ederek, "İnşallah bu kış doğalgazı kullanmaya başlayacağız. Öncelikle doğalgaz'ın gelmesi noktasında başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen milletvekillerimize, parti teşkilatımıza, ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Murat Mete ise,"Bu ilçeye çok ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu hizmette, ilçemizin modernize bir ilçe olma adına onlardan biridir. Ben bu hizmetin buraya getirilmesinde emeği geçen yetkili firmanın işçisinden ustasına, her bir kademesinde görev yapan personeline kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ankara, Tokat ve Reşadiye'den emeği olan tüm bürokratlarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların sonunda protokol üyeleri doğalgazın verildiği meşaleyi yaktılar.