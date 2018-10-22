Iraklılar, tandır kültürünü Tokat'ta yaşatıyor

Iraklı sığınmacılar tandır ekmeği kültürünü Tokat'ta açtıkları fırınlarda yaşatmaya çalışıyor.

Irak'taki iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek, Türkiye'ye gelerek Tokat'a ailesiyle birlikte yerleşen Macit Mukhlif, kentte tekstil sektöründe çalışan Harun Özer ile ortak tandır fırını açtı. İl merkezinde açılan iki fırında üretilen tandır ekmeği Iraklıların yanı sıra Tokatlılar da ilgi gösteriyor. Tanesi 70 kuruştan satılan tandır ekmeği sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Harun Sezgin, Tokat'ta tekstil toptancısı olarak çalışırken deposunun yanında fırını olan Iraklı Macit Mukhlif ile tanıştıklarını ifade ederek, "Macit bu işi amca oğlu ile birlikte yapıyordu anlaşamadılar. Maliye, SSK kayıtları yoktu. Bana ortaklık teklif etti, bir yol önce bu iş yerini kurduk. İşlerimiz oldukça yoğun. Yüzde 100 doğal, kepek, un, su kullanarak yaptığımız tandır ekmeğini 70 kuruştan satıyoruz" dedi.

Macit Mukhlif ise yörelerine has lezzeti Tokat'ta yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti. Ortadoğu ve Asya'da sıklıkla yenen, ince ve oldukça gevrek bir çeşit ekmek olan tandır, etrafı çamurla sıvanmış bir çukur fırının içinde pişiriliyor.