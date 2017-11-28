İş kazaları, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile azalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren işletme çalışanlarının sahip olmaları zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile alakalı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve kapsam içinde olan sektör temsilcileri katıldı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat bugüne kadar ülke genelinde binlerce meslek sahibine verilen belgenin yasada belirtilmiş meslek gruplarında hizmet veren çalışanlar tarafından zorunlu olduğuna dikkat çekerek, çalışanın belgelendirilmesinde devlet tarafından muhatabın işverenler olduğuna vurgu yaptı. Başkan Arat: "Toplantıya gösterilen katılımdan anlaşılacağı üzere, mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan vatandaşlarımızın ve biz işverenlerin üzerinde durması gereken önemli bir konu. Aynı zamanda hemşehrimiz olan Mehmet Ordukaya Başkanımızı şehrimize davet ederek sizleri bu konu hakkında bilgilendirmek istedik. Kendilerine davetimizi reddetmeyerek kentimize geldikleri, siz değerli üyelerimize de bu konuya gösterdiğiniz hassasiyetinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin, çalışanların mesleğini bilerek, iş sağlığı güvenliği kurallarına azami riayet ederek icra ettiğini gösteren, uluslararası geçerliliği, akreditasyonu olan bir belge olduğunu söyleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, belgenin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarınca yapılan, teorik ve uygulama sınavlarında başarılı olan vatandaşlar için düzenlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Mesleki yeterlilik belgeleri özellikle iş sağlığı ve güvenliği noktasında önümüzdeki günlerde veya aylarda, ülkemizde iş kazalarının azalmasına sebep verecek, üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli ve belgeli işgücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale getirildi. 2017 yılından itibaren 48 meslekte artık geçerli süreler tamamlanmıştır. Artık çalışanlarımızın bu belgeleri almaları gerekmektedir. Yeni yayınlanan 33 mesleğe ilişkin tebliğde de sürelerimiz 26 Eylül 2018 yılında tamamlanacaktır"

Toplantı sonrasında Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya’ya günün anısına plaket takdim edildi.