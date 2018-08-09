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09 Ağustos 2018 19:59

İş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan ayakkabı tamircisi ağır yaralandı

Tokat’ta, ayakkabı tamircisi işyerinde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, mahalle halkı olaya tepki gösterdi.

İş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan ayakkabı tamircisi ağır yaralandı

09 Ağustos 2018 19:59


Edinilen bilgiye göre; Sulu Sokak Mahallesi Behzat Polis Merkezi yakınlarındaki ayakkabı tamircisi iki çocuk babası İdris S. (45), iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışmada Afgan uyruklu 7 çocuk babası Mohammed Shoaib Aryan’ın (52) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan ayakkabıcının yardımına esnaf koşarken, bıçaklı saldırgan yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis merkezine koşarak teslim oldu. Ağır yaralanan Sarı, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından ayakkabıcının iş yeri önünde toplanan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Can güvenliklerinin olmadığını ileri süren vatandaşlar, yabancı uyruklulara karşı önlem alınmasını istedi.




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