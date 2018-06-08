İşaret dili kursuna ilgi her geçen daha da artıyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2015 yılında açılışı gerçekleştirilen İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda Engelsiz Şehir Tokat projesi kapsamında yaklaşık üç yıldır işaret dili kursları düzenleniyor. Engellilerin toplum ile iç içe yaşayabilmesi için ’Engelsiz Şehir Tokat’ sloganıyla hareket ederek bu kapsamda yaptığı çalışmaları göreve geldiğinden beri arttırarak devam ettiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir yandan şehirde engellilere yönelik ulaşımı kolaylaştırmak için fiziki değişiklikler yaptırırken diğer yandan da engellilerin sessizliğine ses olmak için işaret dili kurslarına ağırlık verdiriyor.

İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda kurs veren İşaret Dili Tercüman ve Eğitmeni Zübeyde Esin, Engelli insanlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kursa her geçen gün ilginin daha da arttığına dikkat çekti. Esin,"Her zaman karşıma çıkan insanlara, kursiyerlerime, öğrencilerime bunu aksettirmeye, hissettirmeye çalışıyorum. İşaret Dili Kursunu neden tercih ettiklerini her kursiyerime soruyorum. Kimi zaman düşündürücü kimi zaman da eğlendirici cevaplar geliyor ama gerçekten insanların bilinçli olarak İşaret Diline yönlenmesi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü İşaret Dili Kursunun amacı İşitme Engelli insanlara yardımcı olabilmek. Onlarla herhangi bir alanda karşılaşabiliriz. Onların o kadar sessiz, dünyaları o kadar farklı ki; sessizliğine ses olabilmek amacımız. Bu bilinçle insanların gelmesi bizleri daha da mutlu ediyor" şeklinde konuştu.