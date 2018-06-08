Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 13:59

İşaret dili kursuna ilgi her geçen daha da artıyor

Tokat Belediyesi İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda üç yıldır devam eden işaret dili kursuna vatandaşların ilgisi açılan her yeni kursta daha da artıyor.

İşaret dili kursuna ilgi her geçen daha da artıyor

08 Haziran 2018 13:59


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2015 yılında açılışı gerçekleştirilen İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda Engelsiz Şehir Tokat projesi kapsamında yaklaşık üç yıldır işaret dili kursları düzenleniyor. Engellilerin toplum ile iç içe yaşayabilmesi için ’Engelsiz Şehir Tokat’ sloganıyla hareket ederek bu kapsamda yaptığı çalışmaları göreve geldiğinden beri arttırarak devam ettiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir yandan şehirde engellilere yönelik ulaşımı kolaylaştırmak için fiziki değişiklikler yaptırırken diğer yandan da engellilerin sessizliğine ses olmak için işaret dili kurslarına ağırlık verdiriyor.


İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda kurs veren İşaret Dili Tercüman ve Eğitmeni Zübeyde Esin, Engelli insanlara yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kursa her geçen gün ilginin daha da arttığına dikkat çekti. Esin,"Her zaman karşıma çıkan insanlara, kursiyerlerime, öğrencilerime bunu aksettirmeye, hissettirmeye çalışıyorum. İşaret Dili Kursunu neden tercih ettiklerini her kursiyerime soruyorum. Kimi zaman düşündürücü kimi zaman da eğlendirici cevaplar geliyor ama gerçekten insanların bilinçli olarak İşaret Diline yönlenmesi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü İşaret Dili Kursunun amacı İşitme Engelli insanlara yardımcı olabilmek. Onlarla herhangi bir alanda karşılaşabiliriz. Onların o kadar sessiz, dünyaları o kadar farklı ki; sessizliğine ses olabilmek amacımız. Bu bilinçle insanların gelmesi bizleri daha da mutlu ediyor" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç