İşitme engelli Türk gence uluslararası ödül

Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından tüm dünyada organ bağışına farkındalık kazandırmaya yönelik olarak düzenlenen Uluslararası Organ Bağış Karikatür Yarışması’nın mansiyon ödülü, Tokatlı işitme engelli genç Satılmış Akın’ın oldu. Aslen Tokat’ın Zile ilçesinden olan Satılmış Akın, Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra formasyon eğitimini tamamlayarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde grafiker olarak çalışmaya başladı. Daha önceki dönemlerde de katıldığı yarışmalardan yaklaşık 40 kadar ödül kazanan Akın, bu yarışma için hazırladığı anlamlı eseriyle de Mansiyon Ödülü almaya hak kazandı.

İnsan kalbini, birbirine kenetlenmiş iki el olarak tasvir ettiğini söyleyen genç grafiker bu sanata yönlenmesinin sebebinin ise engeli olduğunu söyledi. Küçük yaştan itibaren duymasında problemler olduğunu ifade eden Akın,"Annem ve babam işitme engelli değiller. İletişim kuramıyordum ailemle. Babam kendisi bana resimlerle, kuş ev gibi objeler çizerek bana öğretmeye çalışıyordu bazı şeyleri. Ben de çevremdeki başka şeyleri çizmeye başladım. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Yarışmayı internette gördüm. Duyurusu vardı. Ben daha iyi anlatabilirim diye düşündüm resimle. Organ bağışı da çok önemli bir konu. Yardımcı olmak gerektiği için bu resmi yaptım. El ele, birlikte yaşayalım mesajı vermek istedim. Çok mutlu oldum kazandığım için" şeklinde konuştu.

İşaret Dili Öğretmeni Sema Bahar, Akın’ın daha önce de güzel çalışmalarına şahit olduğunu söyleyerek yarışmadan ödül aldığı için arkadaşları olarak gururlandıklarını söyledi.