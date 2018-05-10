İşitme engellilerden davullu düdüklü eylem

Tokat’ta çeşitli iş kollarında çalışan işitme engelli vatandaşlar, ellerinde davul ağızlarında düdükle eylem yaptı. Kurumlarda daha iyi iletişim kurabilmek için tercüman sayılarını arttırılmasını yaptıkları eylemle talep eden işitme engelliler, kent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

’Anlayana sivri sinek saz, anlamaya davul zurna az’ sloganıyla Cumhuriyet meydanında toplanan grup adına basın açıklaması Aktivist Fatma Esin Tuna tarafından yapıldı. Tuna, "Biz Tokat’taki gönüllüler olarak engelliler haftasında bugün işitme ve konuşma engellilerle bir etkinlik tasarladık. Onların yıl boyunca her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda hepsi bir kurumda çalışıyor veya işlerini yapmak için kurumlara gidiyor. İşaret dili tercümanlığının bir kaç kurumla sınırlı kalmaması, her kurumda olması gerekir onların işlerini kolaylaştırmak için" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde çalışan işitme engelli Satılmış Akın, gönüllü tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmasında, "Konuşanlar da birbirini anlayamıyor, konuşmak değil, anlamak önemli. Hepimiz bir kurumda çalışıyoruz ve kurumlarda işaret dili tercümanı olmasını istiyoruz işlerimizin kolaylaşması için" şeklinde konuştu. Ahmet Sevim isimli bir başka işitme engelli vatandaş ise, ’Anlayana sivrisinek saz, anlamaya davul zurna az’ sözünü işaret dili ile kameralara yineledi.