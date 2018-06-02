de annesine teslim edildi.

Niksar ilçesinde bulunan Çocuk Sevgi Evleri Sitesinde annesine teslim edildi. Tokat’ın Niksar ilçesine gelerek kızına kavuşan Berfin’in annesi Semra B, “Yavruma kavuştuğum için çok mutluyum. Evladımı bulacağım dedim ve buldum” dedi. Anne Semra B. ayrıca 17 yaşındaki olan kişi ve biletleri alan 44 yaşındaki kişi hakkında şikayette bulundum bundan sonrasını göreceğiz diye konuştu. Öte yandan çocukları beraberinde Zile ilçesine getirdiği belirlenen Garip Y., ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sorgulandı. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.