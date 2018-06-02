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02 Haziran 2018 17:04

İstanbul’da kayıp olan 3 çocuktan Berfin, Niksar’da annesine teslim edildi

İstanbul Avcılar’da ikamet eden ve yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuktan 13 yaşındaki Berfin B.

İstanbul’da kayıp olan 3 çocuktan Berfin, Niksar’da annesine teslim edildi

02 Haziran 2018 17:04

de annesine teslim edildi.


Niksar ilçesinde bulunan Çocuk Sevgi Evleri Sitesinde annesine teslim edildi. Tokat’ın Niksar ilçesine gelerek kızına kavuşan Berfin’in annesi Semra B, “Yavruma kavuştuğum için çok mutluyum. Evladımı bulacağım dedim ve buldum” dedi. Anne Semra B. ayrıca 17 yaşındaki olan kişi ve biletleri alan 44 yaşındaki kişi hakkında şikayette bulundum bundan sonrasını göreceğiz diye konuştu. Öte yandan çocukları beraberinde Zile ilçesine getirdiği belirlenen Garip Y., ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sorgulandı. Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




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