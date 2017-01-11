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11 Ocak 2017 15:16

İstanbul’da ölen hamile kadın Tokat’ta toprağa verildi

İstanbul’da ölen hamile kadın Tokat’ta toprağa verildi

11 Ocak 2017 15:16

İstanbul’da kalp krizi geçirdiği iddia edilen iki aylık hamile kadın memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
Beş ay önce Hüseyin Kara ile evlenen Nezahat Kara, İstanbul Küçükçekmece’deki evinde geçen Pazar günü aniden rahatsızlandı. İki aylık hamile olduğu öğrenilen Kara, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nezahat Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nezahat Kara’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlemek için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kara’nın cenazesi otopsisinin ardından Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyüne getirildi. Nezahat Kara bugün Çalkara Yeni Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Kara’nın otopsi sonucunun iki ay sonra açıklanacağı öğrenildi.



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