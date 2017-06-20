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20 Haziran 2017 15:15

İstihdam otobüsü Tokat’ta

Tokat İş-Kur il Müdürlüğü tarafından ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler gezici istihdam otobüsü vasıtasıyla vatandaşlarla paylaşıldı.

İstihdam otobüsü Tokat’ta

20 Haziran 2017 15:15


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesi kapsamında, ülke genelinde ve il bazında yapılan çalışmalar, kent merkezinde bulunan Yeraltı Çarşısı önünde vatandaşlara anlatıldı. İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir Fındık 6 Ocak’ta ilanı yapılan çalışma hayatında milli seferberlik doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirerek, Tokat ilinin ülke genelinde topyekun başlatılan bu çalışmalarda en aktif rol alan illerden birisi olmasını sağladıklarını söyleyerek,"Neler yaptığımızı ve daha neler yapılacağını insanlarla daha iyi paylaşabilmek için gezici otobüsümüzü burada konuşlandırdık. Görevlilerimizin vatandaşlardan gelen tüm soruları cevaplıyor. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızla birlikte işverenlerimizin de taleplerini dinleniyor. Teşviklerle alakalı da bilgilendirmeler yapıyoruz. Amacımız mümkün olduğunca çok vatandaşımıza ve işverenimize ulaşarak hizmetlerimizden yararlanmalarını sağlamak" dedi.




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