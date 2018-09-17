İtalyan Yarbay başkanlığındaki heyet JÖH personeline eğitim verdi

Toplumsal Olaylara Müdahale Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Türkiye'de yerleşik eşleştirme danışmanı olarak görev yapan İtalyan Yarbay Luigi Marano başkanlığındaki heyet, Tokat'ta Jandarma Özel Harekat Personeli'ne eğitim verdi.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali İşbirliği programlamasına dahil olan 'Toplumsal Olaylara Müdahale Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, yerleşik eşleştirme danışmanı olarak görev yapan, İtalyan Yarbay Luigi Marano ve beraberindeki heyet Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette; heyet tarafından toplumsal olaylara müdahale konusunda JÖH Tabur Komutanlığı personeline eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı.