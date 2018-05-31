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31 Mayıs 2018 12:23

İtfaiye personeline ilk yardım eğitimi verildi

TOKAT (İHA) – Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görev yapan 30 personele Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi yenileme programı düzenlendi.

İtfaiye personeline ilk yardım eğitimi verildi

31 Mayıs 2018 12:23


Zile Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Paramedik İlknur Toğuşlu, Ebe Hatice Toprak ile İlk ve Acil Yardım Teknisyeni Emre Demir tarafından itfaiye personeline ilk yardım eğitimi verildi.


Eğitim hakkında bilgiler veren Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidine,"İş ve sosyal hayatta bütün vatandaşların ilk yardım konusunda bilgi sahibi olması hayati öneme sahip. Zile Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için birçok alanda hizmet veriyoruz. Büroda, sokakta, itfaiyede, ilaçlamada, ulaşımda, yollarda, atölyede her alanda çalışan personelimiz ilk yardım gibi ciddi ve hassas konuda da bilgi sahibi olması gerektiğinden bu eğitimi düzenledik. İnsan hayatı için önemli olan bu eğitim sadece iş hayatında değil aynı zamanda evimizde, sokakta yürürken de bizlerin acil durumlar karşısında neler yapılacağı konusunda da yararlı olacaktır. Eğitime katılarak başarılı olan sertifikalı ilk yardımcı belgesi almaya hak kazanan personelimizi kutluyorum" dedi.




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