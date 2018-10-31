Jandarma servis sürücülerini mercek altına aldı

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mercek altına alınan okul servis şoförlerine seminer verildi.

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca, 92 okul servis şoförüne 'Güvenli Sürücülük Farkındalığının Arttırılması' konulu seminer verildi. Seminerde servis sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında bulundurulması zorunlu olan ışıklı dur lambasının önemi ve kullanım şekli, okul servis araçlarının öğrenci dışında yolcu taşımaması yönünde uyarıldı. Ayrıca güvenlik açsından servis araçlarında iç ve dış kamera ile en az otuz gün kayıt yapabilecek kayıt cihazı bulundurulması ve Psiko-teknik belgesi alma zorunluluğu dile getirildi. Her öğrencinin güvenliği için üç noktalı emniyet kemeri ve koruyucu tertibat, her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler ve okul servis araçlarında iç mekanı gösterecek beyaz cam dışında cam kullanılmaması konuları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler jandarmayı gezdi

Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünce, öğretmen ve sosyal çalışmacı gözetiminde koordinasyon merkezinde bulunan 13 çocuk Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali İhsan Kurtulan ve görevli personel tarafından karşılanan çocuklara Jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler verildi. Daha sonra birlikteki araçlar tanıtılarak trafik semineri verilen çocuklara ziyaret anısı olarak Jandarma çocuk dergisi ve çeşitli Jandarma objelerinden oluşan hediyeler dağıtılarak ikramda bulunuldu.