Jandarmadan engelli vatandaşlar için ’Neşeli Günler’ projesi

Düzenlenen programla ilgili yapılan açıklamada "Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tokat İlinde bulunan, örgün ve destek eğitimine devam eden özel gereksinimli çocukları, nitelikli bireyler olarak sosyal yaşama kazandırmak, bağımsız hareket edebilme kabiliyetlerini ve ailelerin moral motivasyonlarını artırmak, toplumsal faaliyetlerin içinde yer almalarını sağlamak amacıyla Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Tokat şubesi ile ortaklaşa hazırlanan ’Neşeli Günler’ projesi kapsamında Almus İlçesinde düzenlenen etkinliğe katılım sağlanmıştır. Söz konusu faaliyetle, Jandarmayı tanıtıcı kısa bilgi verilerek engelli vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak amaçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.