Jandarmadan miniklere kitap hediyesi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel ve aileleri tarafından 'Okunmamış Her Kitap, Yeni Kitaptır' projesi kapsamında temin edilen 150 adet kitap köy okulunda okuyan öğrencilere yapılan ziyaretle hediye edildi. Kasım ayının ikinci haftasının “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olması nedeniyle düzenlenen ve küçük yaşta kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını kazandırılması hedeflen organizasyon Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıvakfı İlkokulunda okuyan öğrencilere yönelik gerçekleştirildi. Yapılan ziyarette öğrenci ve öğretmenlere jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler de verildi. Ayrıca çocuklara üzerinde jandarma görselleri bulunan çıkartmalar, yap-boz ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.