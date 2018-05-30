Japonya Büyükelçiliği köy okulunu yeniledi

Japonya’nın Türkiye büyükelçiliği desteği ile Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zile Belediyesi ortaklığında hazırlanan Büyük Kozluca İlk Okulu projesi tamamlanarak, proje kapsamında okul ve lojmanın yenilemesi yapıldı. Zile merkezden 35 km uzaklıkta olan okulda öğrenciler sağlanan imkanlar ile eğitimlerini en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Yapılan çalışmadan köy halkı ve öğretmenlerde memnun.

Okulda 7 yıldır öğretmenlik yapan Osman Dündar, yapılan yenilemenin eğitimlerine çok katkı sağladığını belirterek, “ ilçeye en uzak köylerden biriyiz. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. İlkim olarak soğuk. Öğrencilerimizin sıcaklığı ile bu zorlukları atlatıyoruz. İlk geldiğimiz zaman okulumuzda çok büyük eksikliklerimiz vardı. Okulumuz fiziki ortam olarak eğitim öğretime hazır bir durumda değildi. En basit örneği, ders sırasında çatının akıtması öğrencilerin ilgi motivasyonunu azaltıyordu. Ders sırasından sönen sobaya odun getirmek zorunda kalıyorduk. Zile Belediyesinin de yardımıyla Japonya Büyükelçiliği’nin hibe programına başvurduk. 2017 hibe programı kapsamında okulumuzun tadilatını yaptılar. Bu kapsamda okulumuzun dış cephesi, iç fayansları, yalıtımı, çevre düzenlemesi, çevreye istinat duvarı çekildi, beton oyun alanları yapıldı. Aynı şekilde okulumuza ait olan lojmanın dış cephesi yapılarak içlerine parke döşendi. Eski hali durulabilir durumda değildi. Çalışmalardan dolayı başta Japon Büyük Elçiliğine ve aracı olan Zile Belediyesine okulumuz köyümüz adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Eğitime destek veren bu projenin içinde bulundukları için mutlu olduğunu ifade eden Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zile Belediyesi ortaklığında hazırlanan Büyük Kozluca İlk Okulu yenileme projesinin tamamlanmasının mutluluğu yaşıyoruz. Hibe desteği sağlayan Japonya büyükelçiliğine ve Japonya devletine teşekkürlerimizi sunarız. Japonya büyükelçiliğinin, elçilik bahçesinden çıkıp, halka dokunan projelere destek vermesi ülkelerimizin karşılıklı dostluğuna katkıda bulunacaktır." dedi.

Zile Belediyesi Proje ekibinden Fikret Eşat, 2016 yılında çok sayıda başvuru içerinde projelerinin ilk 5’e girdiğini belirtti.