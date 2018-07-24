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24 Temmuz 2018 16:33

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Tokat’ın Niksar ilçesinde durdurulan bir araçta bulunan 4 çuval içerisinde plastiğinden arındırılmış halde piyasa değeri 5 bin 500 lira olan 250 kilo bakır kablo ele geçirildi.

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

24 Temmuz 2018 16:33


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar’a bağlı Gökçeoluk köyü bölgesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi icra ediyordu. Yapılan çalışma esnasında arazide durdurulan şüpheli bir araçta arama yapan ekipler aracın bagaj kısmında 4 çuval bakır tel ele geçirdi. Ele geçirilen malzeme üzerinde yapılan incelemede 250 kilo ağırlığındaki bakır tellerin plastik muhafazalarından arındırıldığı ve piyasa değerinin yaklaşık olarak 5 bin 500 TL olduğu bildirildi. Bakır tellere el konulurken şüpheli A.I. işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edildi.




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