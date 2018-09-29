Tokat bölgesinin en önemli ceviz üreticilerinden olan Halis Yılmaz, ceviz hasadına başladıklarını ve bu sene güzel verim aldıklarını ifade ederek "Kabuğun içinde altın yetişiyor" dedi.

Cevizcilikte hasadın önemli bir etken olduğunu ve hasat için silkme makinesi kullandıklarını belirten Yılmaz, "Ağaçlardaki cevizleri sırıkla dökmek yerine makine yardımıyla cevizleri döküyoruz. Ağaç silkme makinesi ağaçlara bir zarar vermiyor, makineli hasatla bir ağaçta bulunan cevizleri 3-5 dakikada döküyoruz. Makineli hasat bir sene sonraki ağaçların meyve gözleri üzerlerinde kalıyor. Ağaca bir zarar verdiği yok. Bütün Avrupa ülkelerinde Amerika'da, Fransa'da, Şili'de gelişmiş ülkelerde bütün bu hasadı makine ile yapıyorlar. Onun için biz de Türkiye'de yetişmiş olan 8-10 yaşındaki ağaçları makine ile hasatla yapıyoruz herhangi bir zararı yok. Bu da çok verim almamızı sağlıyor, sonraki yılın meyve gözlerini de öldürmemiş oluyoruz. Bundan gayet memnunuz 6 senedir de hasatlarımızı makine yardımıyla yapıyoruz. Ceviz üretici arkadaşlara makineli hasadı önermek istiyorum çünkü insanlar sırıkla ceviz dökmek için ağaca çıkıyor yaralanıyor, ölümlü kazalar oluyor. Bunun da geri dönüşü olmuyor. 30-35 yıllık ağaçlar var, insanlar ağaçların meyvelerini dökmek için ağaca çıkıyor, dolayısıyla hayati tehlikesi çok. Çiftçilerimiz uygun gördükleri alanlarda makineli hasat yaparlarsa onlar için daha iyi olur. Hem işçilik maliyetleri düşer, hem de ağaçların bir sonraki yıla meyve gözlerini öldürmemiş olurlar. Bu da çok önemli, duyuyoruz görüyoruz, insanlar ceviz ağacından düşüyor, yaralanıyor, sakat kalıyor ölenler dahi oluyor. Bunun önüne geçmek içinde bu makineli hasadın yapılmasını herkese öneriyorum" dedi.

"Niksar cevizini ayağa kaldıracağız"

Yılmaz, Niksar cevizini ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Bu seneki verimimiz gayet güzel. Bir ağaçtan yaklaşık 20 kilo meyve alıyoruz, çiftçilerimize öneriyorum. Biz burada ayrıca fidan da üretiyoruz. Çiftçilerimize kapımız açık gelip çalışmalarımızı görsünler incelesinler. Önemli olan ürünü kaliteli ve iyi yapmak, biz burada kaliteli ve iyi ürün yapıyoruz. Ürünlerimiz çok sağlıklı herhangi bir yan teması yok, içleri beyaz. Buraya çok fazla ünlü iş adamı gelip ceviz satın alıyor. Niksar'ın cevizini artık biz üretici olarak ayağa kaldıracağız. Çünkü iyi mal pazara inince gerçekten iyi para ediyor. Bunun da tek yolu fidanın iyisini yapıp A kalite fidan dikip A kalite ceviz yapmak lazım. Yoksa eski usulle yaptığımız ürünlerden para kazanamıyoruz. Bizim bu Kelkit Vadisindeki ormanların boş yerlerine tamamen ceviz dikmeliyiz. Çünkü bizim dışarıya bağımlıktan kurtaracak tek çare üretim yapmak başka yolu yok. Biz buraya sanayi kuramayız. Mutlaka insanların bağına bahçesine üretim yapması lazım ve ekonomiye katkı sağlamamız lazım. Biz üretim yaparsak hem ekonomimiz ayaklar üstünde durur hem de dışarıya göçü önlemiş oluruz. Şu anda bu cevizin fiyatı 25-30 lira civarında. Bundan daha doğal bir şey yok. Sağlık olmadan hayat olmadığı gibi ceviz olmadan da hayat olmayacağına inanıyorum" ifadelerini kaydetti.

"Kabuğun içinde altın üretiyoruz"

Yılmaz, cevizin altın gibi değerli olduğunun altını çizerek, "Ceviz altın gibidir. Niksar'da ürettiğimiz cevizler de altın değerindedir, kabuğun içinde yetişen bir altındır. Çünkü her üründe böyle kıymetli bir ürün yok, bunun için yatırımcıların veya ceviz dikecek arkadaşların bu ürüne çok dikkat edip dikmesi lazım. Gerçekten kabuğun içerisinde bir altın. Artık önümüzdeki yıllarda altınla yarışacak bir üründür. Ceviz çok önemli stratejik bir üründür" dedi.

Halis Yılmaz cevizin ağaçtan dökülüp paketlenmesine kadar olan süreci de anlatarak, "Ceviz silkeleme makinesiyle ağaçlardan ceviz silkelendikten sonra, yeşil kabuğundan soyulması için soyma makinesine koyuyoruz ve dış yeşil kabukları hijyenik bir şekilde tamamen temizleniyor. Daha sonra doğal şartlarda kurutuyoruz sonra da müşterinin isteğine göre kabuklu ya da iç ceviz olarak kırım ve paketleme yaparak sevkiyatına yapıyoruz. Soyma makinesinde de herhangi bir zayiat oluşmuyor. Cevizin dış kabuğu temiz ve içi de beyaz şekilde albenisi yüksek oluyor. Makineli soymayı da tavsiye ediyoruz. Makine ile soyulduğu zaman hem cevizin dışındaki kirlilik gidiyor, hem ceviz canlı görünüyor hem de kalitesi artıyor. Fer fidancılık olarak ceviz fidanı üretimi de yapıyoruz. Ceviz dikmek isteyenlerin bizimle irtibata geçerek istedikleri zaman fidan alabilirler. Üreticilerden buraya gelerek yerinde görmelerini ve bizden bilgi almalarını tavsiye ediyoruz. Ceviz dikmek isteyenlere de her türlü yardıma hazırız" diye konuştu.