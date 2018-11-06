Kaçak sigara sevkiyatına 28 bin 490 lira ceza

Tokat’ta yolcu otobüsleri ile kaçak sigara sevkiyatı yaptığı tespit edilen 7’si İran uyruklu 10 kişiye 28 bin 490 lira para cezası uygulandı.
Tokat'ta yolcu otobüsleri ile kaçak sigara sevkiyatı yaptığı tespit edilen 7'si İran uyruklu 10 kişiye 28 bin 490 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Niksar ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 karayolu Köklüce mevkii ve Erbaa Değirmenli köyü D-100 karayolunda uygulama yaptı. Uluslararası kara yolunda farklı tarihlerde yapılan 4 ayrı uygulamada otobüslerin gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin 35 paket kaçak sigara ele geçirildi. 7'si İran uyruklu 10 kişiye 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 28 bin 490 TL idari yaptırım uygulandı.