Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Amasya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Kanık’ın cenazesi, bugün baba ocağı Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı Beldesine getirilerek Bozçalı camiisinde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze merasimi sonrası toprağa verildi. Cenaze merasimine;Reşadiye Kaymakamı İbrahim Gültekin, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç başta olmak üzere yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Kanık’ın 1.5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.