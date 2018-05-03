Kalpak ve kamuflaj giyerek yürüdüler

Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk Bayrakları ile katılan ülkücüler sloganlar attı. Araç trafiğine kapatılan Gaziosmanpaşa Bulvarında yapılan yürüyüşte ata binen gençler ön sırada yer aldı. Mehteran ekinin önünde yer alan 4 yaşındaki Göktürk ise sevimliliği ile ilgi odağı oldu. Yürüyüşte kalpak ve kamuflaj giyerek katılan ülkücü gençler "Biz biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz", "Bozkurtlar burada çakallar nerede?" sloganları attı. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüş sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mehteran ekibinin gösterisinin arından Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Abdurrahman Orhan Çoban konuşma yaptı. MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ise konuşmasında sürece değinerek, "Sayın Genel Başkanımızı, ülkücüleri, bu vatan uğruna gözünü kırpmadan feda edecek bizleri sorgulayanlar "gözlerini ovuşturup, bizlere ne oldu? Sayın Genel Başkanımız ne yaptı da değişti" diye bakarlarsa gerçeği yine göremeyeceklerdir. Zira gözlerini ovuşturmaları yetmeyecektir. Bunların evvela yüreklerindeki akabinde milliyetçiliklerinin üzerindeki zifiri, katranları kazımaları gerekmektedir. İnandığımız mücadelede hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliği sona erdi.