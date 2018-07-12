Kamu ve STK Tokat turizmi için toplandı

Turizm gelişimi ilgili tüm tarafların bir araya getirildiği toplantıya, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Dr. Ali Çelik, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Orman ve Su işleri Bakanlığı XI.Bölge Müdürlüğü Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, İl Kütür Turizm Müdürü Adem Çakır, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle, Tokat Turizm Tanıtma Derneği (TUDER) Başkanı Kadir Özbilgin, Tokat Doğa ve Extreme Sporlar Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Çağlan Aldemir ile sektör temsilcileri katıldı. Tokat turizminin geliştirilmesine yönelik bugüne kadar çok önemli ve değerli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik; "Tokat TSO olarak 2012’den beri Turizmin gelişimi ile ilgili verilen katkıları artırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarda turizm değerlerimiz ve potansiyelimiz ortaya konulmuş, eylem planları ve master planları yapılmıştır. Artık bunları uygulamaya alma zamanı gelmiştir. Bu bağlamda daha somut adımlar atacak eylemleri planlamalıyız. Bunları da tek yönlü bir bakış açısıyla değil de, ortak akılla ve turizm yönetim sistemi içerisinde ve tüm yerel aktörlerle birlikte yapmalıyız. Bunun için bir toplumsal duyarlılık oluşturmalıyız. Yakın zamanda geniş katılımlı bir Tokat Turizm Forumu da düzenlemeyi planlıyoruz. Buna yönelik olarak ortak aklı, istişareyi, bütüncül ve planlı çalışmaları ortaya koyacağımız, makro düzeydeki sorunların giderilmesi için siyasi otorite nezdinde girişimlerde bulunacağımız ve adına Tokat Sivil Kalkınma Platformu (TOSKAP) adını verdiğimiz çatıyı oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz, Şahsım, TESOB Başkanı Fehmi Çankaya, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan ve TUDER Başkanı Kadir Özbilgin’den oluşan komisyonla platform iç tüzüğü ve mutabakat tutanağı gibi dokümantasyon taslaklarını hazırlıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladığımızda bir tanıtım lansmanı yaparak söz konusu platformu, kamuoyuna sunacağız. Umarım ve dilerim Tokatla ilgili çalışmalarda eylem ve söz birliği sağlar, şehrimizi her alanda geliştiririz" şeklinde konuştu.