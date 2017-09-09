Kanal Tokat projesinin 1. Etabı yüzde 98 oranında tamamlandı

etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını söyledi.

Kanal Tokat Projesi kapsamında devam eden peyzaj çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, yaklaşık 10 ay önce başlatılan projede ırmak içerisinde yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Peyzaj çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Suyu tutacak olan Rubber-Dum sistemi kuruldu. Yine ırmak içerisinde ki membran ve dört ayrı noktada yaptığımız çökertme havuzlarımızın da yapımları tamamlandı. Şuanda su tutulacak hale geldi. Şuanda ise Kanal Tokat etrafındaki alanlarda peyzaj çalışmalarımıza başladık. Belediye olarak hem kanal üstü kapama hem de arazi tesviyesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avm karşısındaki alanda sosyal tesis ile süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve oturma alanlarının yapımına devam ediyoruz. Irmak içerisinde ki çalışmalarımızı tamamladığımız için şuanda suyu her zaman tutma imkânımız var. Gondollarımızın da siparişini verdik, inşallah bir aya kadar teslim aldığımızda Kanal Tokat’ta insanlarımız gezmeye başlayacaklar. 2018 Yılında ise inşallah Kanal Tokat projemizi tamamen tamamlayacağız” dedi.

Projenin sadece bir rekreasyon projesi olmadığını ifade eden Başkan Eroğlu, “Bu projemiz; şehrin ekonomisini, turizmini, şehrin cazibe merkezini oluşturacak ve insanların Tokat’a gelmesi için çok önemli bir proje olarak görüyorum. Kanal Tokat’ta sadece kayık yüzmeyecek aynı zamanda turizm cazibe merkezi olacak. Hem gündüz, hem gece burası şehrin cazibe alanı olarak insanların buraya gelmesini sağlayacak. Şehrin turizmi, ekonomisi ve vizyonu anlamında Kanal Tokat Projesi büyük şehir vizyon projesidir. Her şey değerli hemşehrilerimiz için, her şey Tokat için. Terimizin son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kanal Tokat Projesinin şehrin ekonomisine ve turizmine can vereceğini belirten Başkan Eroğlu, “Kanal Tokat şehre ne getirecek ne katkı sağlayacak gibi cümleleri soranları duyuyoruz. Değerli hemşehrilerim daha 1 yıl önce yapılamaz denilen, hayal olarak görülen projenin 1.Etabını yüzde 98 oranında tamamladık. Yapılırsa çok büyük iş başarılmış olur denilen işlerin Allah’a şükür bir yıl olmadan çoğunu bitirdik. Bu Ülkenin kaderi 3. Köprü ve Avrasya Tüneli yapılırken de Sayın Cumhurbaşkanımız hazımsız ve toplumun geneline hitap etmeyen düşüncelerin eleştirisine maruz kalmıştı. Halkımız arif çalışanı çalışmayanı çok iyi biliyor. Halkımızın yüzde 80’inin takdir ettiği güzellikleri Tokat’a sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.