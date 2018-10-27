Kanser hastalarına 'Minik Kuş'tan terapi

Tokat'ta onkoloji servisinde tedavi gören Minik Kuş lakaplı Nurettin Karademir, kanser tedavisi gören hastalara konserler düzenleyerek moral veriyor.

Amasyalı esnaf aynı zamanda Amasya Belediyesi konservatuvarında ses sanatçısı olan evli ve 3 çocuk babası Nurettin Karademir (62) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı oldu. Karademir'in ameliyatı sırasında mide altında tespit edilen kitlenin patoloji sonuçları temiz çıkarken, önleyici olarak kemoterapi tedavisi almaya başladı. Amasya'dan Tokat'a gelirken beraberinde ses cihazı ve dizüstü bilgisayarını da yanında getiren Karademir, karaoke yaparak kanser hastalarına moral vermeye başladı. Türk Sanat Müziği'nin yanı sıra oyun havaları ile hastaları eğlendiren Karademir, uzun süren tedavi sürecini eğlenceli hale getirmeyi başardı. Hastalar müzikli terapiden mutlu olurken, doktorlar da hastaların moral depolamasından memnun oldu.

Minik Kuş hastaların moral kaynağı oldu

Amasya'da Minik Kuş lakabı ile tanınan Karademir, hastalara moral vermek için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Birkaç defa mini konser verdim. Hem onların hem bizlerin morali düzeldi. İnsanlar doğduğu gibi bir gün ölecek. Ama kalp krizinden, ama başına saksı düşer ölür, belki de kanserden ölmez. Ama çok mutluyuz 4 ay içerisinde 187 kilodan 147 kiloya düştüm" dedi.

Kanser hastalarına program yapıp moral vermekten mutlu olduğunu belirten Karademir, "Bende bir şey varsa paylaşmak istiyorum. Benle gitmesini istemiyorum. Her şey benle beraber yaşasın. Buraya diz üstü bilgisayar ve bir ses sistemi getiriyorum. Karaoke müzikleri burada seslendiriyorum. Yaklaşık 6 saat süren tedavi süresi içinde zamanımızı değerlendiriyor hastalara moral vermeye çalışıyoruz. Burada neşeleniyor, eğleniyoruz. Tedavi gören hastaların bu faaliyetimizden mutlu olduklarını hissediyorum" diye konuştu.

Kemoterapi tedavisi gören 59 yaşındaki Şükrü Küpçüoğlu da parçalara ritm tutarak eğlenirken, "Çok güzel, hoşumuza gidiyor. Hem moralimiz düzeliyor, hem de neşe kaynağı oluyor" şeklinde konuştu.

"Bu tür etkinliklerde hastalar daha moralli oluyor"

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Gümüşay, kemoterapi alan bir hastanın, hastalara mini bir konser vermesinin dışarıdan birinin konser vermesinden çok daha farklı olduğunu söyledi. Kemoterapi tedavisi gören hastanın şarkı söylemesinin tedavi sürecinin rahat geçtiğini gösteren bir durum olduğuna dikkat çeken Gümüşay, "Kanser tedavi süreci zor bir süreç. Hastalar kemoterapiye başlarken kaygıları oluyor. Bu tedavi sürecinde hastaların daha önceden yapmaktan keyif aldıkları aktivitelere devam etmesi hastanın tedaviye uyumunu artırıyor. Hastamız Nurettin bey ses sanatçısı, şarkı söylemekten mutlu oluyor. Bu hem hastamız hem de kemoterapi alan diğer hastalarımız için moral kaynağı oluyor. Bu tür etkinliklerde hastalar daha moralli oluyor, daha mutlu olarak buradan ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.