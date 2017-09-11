Kanserden ölen öğretmenlerini son yolculuğuna uğurladılar

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Nadir Duyum, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Başta ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencilerini üzüntüye boğan Duyum’un cenazesi Ali Paşa Cami’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Niksar ilçesine uğurlandı. Okulların açılmasına bir hafta kala öğretmenlerini kaybeden öğrenciler ise cenazede gözyaşlarını tutamadı.