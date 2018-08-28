Kapıya sıkışan ebabili 6 yaşındaki çocuk kurtardı

Tokat’ta ailesiyle birlikte gittikleri misafirlikten dönerken dış kapının kenarına sıkışmış halde duran ebabil kuşunu fark eden 6 yaşındaki Veyis Ahmet Tunçel, babası Semih Tunçel’den yardım istedi. Kuşu sıkıştığı yerden kurtaran baba-oğul, saatin geç olması nedeniyle zavallı hayvanı bir gece evlerinde misafir etti. Bu süre içerisinde yaralı kuşu kendi çabalarıyla beslemeyi başaran küçük kahramanın ertesi sabah babasıyla birlikte en yakın veteriner kliniğine yaralı hayvanı götürdü. Veteriner Hekim Tamer Yıldız tarafından ilk muayenesi yapılan ebabilden iyi haber geldi. Herhangi bir yarası olmayan kuşun aç ve bitkin kaldığını söyleyen Veteriner Hekim Yıldız, gerekli bakımları yapıldıktan sonra Ebabil Kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edeceklerini söyledi.

Ebabiller mecbur kalmadıkça yere inmiyor

Ebabil kuşlarının uçmayı çok seven ve mecbur kalmadıkça yere inmeyen bir tür olduğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Tamer Yıldız, "Kuşumuz yaralı bir ebabil kuşu. Kliniğimize getirildiğinde yaralı olduğu söylendi. Fakat yapılan muayenede herhangi bir yarası görünmüyor. Güçsüz kalmış, aç kalmış. Bakımları yapılıp inşallah iyileşmesi beklendikten sonra doğaya salınacak. Kafese ve ele alışkın bir kuş türü değildir ebabil kuşu. Uçmayı çok sever. Mecbur kalmadıkça yere inmez. Bu özelliğinden onu mahrum etmemek lazım" şeklinde konuştu.

Ebabil’e ilk müdahale minik kahraman Veyis Ahmet’ten geldi

Kuşu bulduğu andan, veterinere teslim ettiği ana kadar ki süreci anlatan 6 yaşındaki Veyis Ahmet Tunçel, yaşadığı tecrübeyi kameralara heyecanla anlattı. Minik kahraman, "Kapının oraya sıkışmıştı. Babama dedim ki burada kuş var dedim. Babam aldı baktı. Şurasında yara gibi bir şey var dedi. Eve götürdük. Karton aldık. İçine yem, su koyduk. Yemi yedi, suyu içti. Sonra biz de Tokat’a geldik. Tokat’ta veterinere getirdik. İğne gibi bir şey vurdu" diye konuştu.

Aile ebabil kuşundan gelen iyi haber sonrasında mutlu oldu

Baba Semih Tunçel, veteriner tarafından yapılan muayene sonuçlarının iyi gelmesi ve bakımı sonrasından kuşun tekrar doğaya salınacağını öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Tunçel, "Kuşun ebabil olduğunu tahmin etmiştik. Nadir bulunan bir tür olduğunu bildiğimden kuşu veterinere ve doğa korumaya teslim etmek istedik. Akşam saat geç olduğu için kuşu bir gece misafir ettik. Veterinere getirdik, kontrollerini yaptırdık. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığını öğrendik, mutlu olduk. Burada bakımı bir kaç gün yapıldıktan sonra, sağlığına tamamen kavuştuktan sonra doğa korumaya teslim edileceğini öğrendik. Mutlu bir şekilde ayrılıyoruz buradan" ifadelerini kullandı.

Minik kahraman Veyis Ahmet Tunçel, ebabil kuşu ile ilgili Veteriner Hekim Tamer Yıldız’dan bilgi aldıktan sonra evine döndü.