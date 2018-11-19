Karadeniz'den getirdiler, Niksar'da satarken yakalandılar

Tokat'ın Niksar ilçesine Karadeniz illerinden ruhsatsız silah getirerek satış yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalarda Karadeniz illerinden ruhsatsız silah getirerek Niksar'da satıldığı bilgisini alarak operasyon düzenledi. Şahısların iş yeri ve evlerinde yapılan aramada N.T. isimli şahsın iş yerinde seri numarası kazanmış şekilde 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ile 50 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.T. sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.