Kardan “kobra” yaptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan görsel sanatlar öğretmeni, kardan kobra yılanı yaptı yaptı.

Niksar’da yaşayan görsel sanatlar öğretmeni olan Metin Kaş, Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki evinin önünde kardan kobra yılanı yaptı. Evinin önünde bir metre yüksekliğinde gerçeğini aratmayan kobra yılanını gören yoldan geçenler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Her yıl kardan çeşitli heykeller yaptığını belirten Kaş, “Bu yıl farklı bir şey yapayım istedim. Aklıma kobra yılanı geldi ve birkaç saat içinde yaptım. Görenler çok beğendi, şaşkınlıklarını gizleyemediler, çocuklardan korkanlar oldu. Cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çekenler oluyor. İnşallah önümüzdeki kış mevsiminde kardan çok daha farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum” dedi.