Karnesini alacağı gün toprağa verildi

Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, 5 gün önce meydana gelen olayda suya Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken girdiği suda kaybolmuştu. JAK tarafından Kelkit Çayında cesedine ulaşılan Karaçam’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Emirşeyh Yakup Türbesinde İlçe Müftüsü Necmettin Saydan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Karaçam’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede baba Karaçam cenazede metanetini korurken anne Sevim Karaçam, "Ciğerimin parçasını, kınalı kuzumu götürdüler" diyerek gözyaşı döktü.

Karaçam’ın okulunda hüzün

Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte öğrenciler törenlerle karnelerini aldı. Üzücü olayda hayatını kaybeden Halil Karaçam’ın Kelkit İlkokulu 1-B sınıfında ise hüzün hakimdi. Halil’in boş kalan sırasını sınıf arkadaşları çiçeklerle donattı. Halil’in iftihar belgesini aldığı karnesi ise öğretmenleri tarafından ailesine verilecek.