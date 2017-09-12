Kavgada yaralanan polise başarı belgesi verildi

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin ile birlikte Şehit Mahmut Güler Polis Karakolu’nu ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdür Vekili Bilal Kürşat Kılıçarslan tarafından karşılanan Kaymakam Kapankaya, 1 Eylül tarihinde Niksar’da meydana gelen toplumsal asayiş olayına müdahale sırasında yaralanan polis memuru Ali Gür’e ve karakolda görevli polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Kapankaya, Niksar’ın huzurlu bir şehir olduğunu ve bu huzurun devam etmesi konusunda gerek idare gerekse kolluk güçleri olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaymakam Kapankaya, daha sonra asayiş olayında taraflar arasına girerek olayların büyümesine engel olmaya çalışırken yaralanan polis memuru Ali Gür’e başarı belgesini takdim etti.