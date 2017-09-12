Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 11:56

Kavgada yaralanan polise başarı belgesi verildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde Kurban Bayramı’nın birinci günü meydana gelen taşlı, silahlı, sopalı kavgada olaylara müdahale ederken yaralanan polis memuru Ali Gür’e Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından başarı belgesi verildi.

Kavgada yaralanan polise başarı belgesi verildi

12 Eylül 2017 11:56


Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin ile birlikte Şehit Mahmut Güler Polis Karakolu’nu ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdür Vekili Bilal Kürşat Kılıçarslan tarafından karşılanan Kaymakam Kapankaya, 1 Eylül tarihinde Niksar’da meydana gelen toplumsal asayiş olayına müdahale sırasında yaralanan polis memuru Ali Gür’e ve karakolda görevli polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Kapankaya, Niksar’ın huzurlu bir şehir olduğunu ve bu huzurun devam etmesi konusunda gerek idare gerekse kolluk güçleri olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.


Kaymakam Kapankaya, daha sonra asayiş olayında taraflar arasına girerek olayların büyümesine engel olmaya çalışırken yaralanan polis memuru Ali Gür’e başarı belgesini takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
37
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç