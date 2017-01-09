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09 Ocak 2017 20:56

Kayan tırı vatandaşlar iterek yolu açtı

Kayan tırı vatandaşlar iterek yolu açtı

09 Ocak 2017 20:56

Tokat’ta kar yağışı sonucu buzlanan yolda kayarak yolu kapatan tırı vatandaşlar iterek yolun açılmasını sağladı.
Tokat-Niksar karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Rusya’dan Tokat’ın Turhal ilçesine giden Hasan Akar idaresindeki 01 CZP 25 plakalı tır, Musapınarı köyü yakınlarında kayarak yolu trafiğe kapattı. Yolun tamamen kapanması nedeni ile trafik her iki yönde de durdu. İki ambulansla birlikte onlarca araç yolda kaldı. Olay yerine tırın çekilmesi için vinç çağrılırken, yaklaşık yarım saat yolda bekleyen vatandaşlar çözüm yolları aradı. Yolda kalan vatandaşlar, boş olan tırın dorsesini yolun kenarına itmeye çalıştı. Tır şoförünün de manevrası ile yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.
Öte yandan, kardan kapanan ve Niksar ile Reşadiye ilçelerinden geçen uluslararası D-100 karayolu da ekiplerin çalışmaları ile ulaşıma açıldı.



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