Kaybedilen 15 bin lira ziynet eşyasının sahibini ’Anons’ ile buldular

Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş tarafından bulunan 15 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, büyük uğraşlar sonucunda sahibine teslim etti. Vatandaşlar tarafından Zile Devlet Hastanesinin hemen yan tarafından bulunan Ata Caddesi’nde bulunan ziynet eşyasını, sahibine ulaştırmak için yoğun gayret sarf eden ekipler, belediye hoparlöründen gün boyu ’Kayıp ilanıdır. Bir miktar altın bulunmuştur. Kaybeden şahsın belediye zabıta müdürlüğüne başvurmaları ilanen duyurulur’ şeklinde anons geçti. Anonslar sonucunda ziynet eşyasının sahibi bulundu. Ziynet eşyalarını bulan Zile Belediyesi personeli İlhan Sarp, belediye aracılığıyla emekli imam Mustafa Toksoy’a teslim etti. Yerde dağınık şekilde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gelinine ait ziynet eşyalarını teslim alan emekli imam Mustafa Toksoy, “Kaybettiğimizi çocuklar Eskişehir’e gidince eşyaların arasından çıkmayınca anladık. Bize telefon ettiler. Biz de aradık. Evde de bulamadık. Sonra kendisi hastanenin önünde ışıklarda durduk. Araba ışıklarda yeşil yayınca bir ses gelmiş. Arabanın üzerindeymiş. Sabah karalıktı aradım baktım. Göremedim dedi. Eve gidince baktım ki altınlar kaybolmuş. Ben de hastanenin önüne gittim. Memurlara sordum. Birde belediye ilan yapınca, tamam bu bizim kayıp altınlar dedim ve buraya geldim. Bulan arkadaş çok sağ olsun, dua ediyorum. Allah ne muradı varsa versin" şeklinde konuştu.

Ziynet eşyalarını bulan İlhan Sarp, hastane çıkışı yol üzerine eşyaların yola serpilmiş olarak bulduğunu ve belediyeye getirip teslim ettiğini belirtti.

Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer, "Paket içerisindeki ziynet eşyalarını biz teslim aldık. İlanlarımızı yaparak en kısa sürede vatandaşa ulaştık" dedi.