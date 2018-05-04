Kaybolan muhtarın bulunması için HES göleti boşaltıldı

Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan günü meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Suda kaybolan sürücü Cebe’yi bulmak için Jandarma Arama Kurtarma Sualtı (JAK), AFAD, UMKE ve Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor. Kılıçkaya Barajı kapakları kapatılarak Kelkit Çayı’ndaki su minimum seviyeye indirildi. Evli ve 2 çocuk babası Cimitekke beldesi Halaçlı Mahallesi muhtarı 39 yaşındaki Ayhan Cebe’nin bulunması için Hidroelektrik Santrali (HES) göletindeki su da boşaltıldı. JAK ekipleri, olay yerinden 14.5 kilometre boyunca suyun içinde ve balçık alanlarda 3 metrelik şiş demirler ile arama yapıyor.

25 Nisan’da bir trafik kazası sonucu Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’nin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden AFAD Tokat İl Müdürü Turan Uzun, olay yerinden 14.5 kilometrelik alana defalarca bakıldığını söyledi.

Uzun, "Arama çalışmalarının HES göletinin ön kısmında yoğunlaştırıldı. Tabi çalışma yapılan alanın zorluğu malum, hem çamur tabakasıyla mücadele etmek zorundayız. Hem de dalış yapmaya imkan vermeyecek durumda şuanda; sonda sistemiyle Jandarma Arama Kurtarma ekibimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Yani bir iz buluncaya kadar biz arama çalışmalarına devam edeceğiz. İnşallah sonuç alacağız diye düşünüyoruz. İnsanlara bu acılarını hafiflettireceğiz diye düşünüyoruz. Allah’ın yardımını bekliyoruz" diye konuştu.