Kayıp Bayram'ın kemikleri tabutuyla defnedildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayıp olarak aranan iki çocuktan Bayram Erol'a ait kemik parçaları, tabutla birlikte defnedildi.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te meydana gelen olayda evlerinin yakınlarındaki en son parkta oynarken görünen Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin 5 yaşındaki çocukları Dursun Kaan Taşçı ve Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol kaybolmuş, aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içerisinde kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen bulguların DNA testinde Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağladığı tespit edilmişti. 12 Mayıs 2018 tarihinde bulunan kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeden sonra defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

3 çocuklu Adile ve Ömer Erol çiftinin bin 8 gün sonra ikiz oğlundan kayıp olan Bayram Erol'un kemik parçaları polis tarafından bir kutu içerisinde Merkez Camii imamına teslim edildi. Cami görevlilerince tabuta yerleştirilen parçalar defin için hazırlandı. Dede Bayram Erol'un taziyeleri kabul ettiği cenaze töreni için ilçede tüm camilerde ve belediye hoparlörlerinden sala verilirken, Bayram'ın naaşı 3 yıl önce ayrıldığı ve geri dönmediği evine götürülerek helallik alındı. Bayram'ı evlerinin önünde Anne Adile Erol, Baba Ömer Erol, Babaanne Rukiye Erol, diğer kayıp çocuk Dursun Kağan Taşçı'nın ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Anne Adile ve Dede Bayram Erol'un gözyaşları eşliğinde okunan dualar ve alınan helallik sonrasında Bayram'ın naaşı cenaze töreni için tekrardan Merkez Cami'ne getirildi. Talihsiz çocuk öğlen namazına müteakip düzenlenen cenaze töreni sonrasında, tabutuyla birlikte şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kemik parçaları üzerinde olaya dair iz arandı

Adli Tıp Kurumu tarafından uzun bir süre yapılan çalışmalarda Bayram Erol'a ait olan kemik parçaları incelendi. Kemiklerde çeşitli testler yapan uzmanlar, Bayram'ın suya düşerek boğulmuş olabileceği veya öldürülmüş olabileceği şüpheleri üzerine çalışma yaptı. Yapılan araştırma sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.