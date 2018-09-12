'Kayıp Evrim' gizemini koruyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 65 gündür kayıp olarak aranan 3.5 yaşındaki Evrim olayı gizemini koruyor.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz tarihinde kaybolan Evrim'i arama çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor. Çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile Evrim'in annesi Dilek ile babası Burhan Atış'ın 52 gündür cezaevinde tutukluluk süreci devam ediyor. Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada elde edilen bulgular değerlendiriliyor.

Olay; Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz'da sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden giderken, babaanne Atış torununu annesine seslenerek çadıra almasını istemişti. İddiaya göre, kızını çadıra bırakan anne Dilek Atış, ahırdan döndüğünde kızını bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkanları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermişti. İhbar yapılmasının ardından Jandarma, AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlamamıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve baba çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Baba Burhan Atış, traktör kazasında öldüğünü iddia ettiği kızını babasının mezarına gömdüğü yönünde ifade verirken, açılan mezarda bir bulguya rastlanmamıştı. Anne Dilek Atış ise çadırda bıraktığı kızını döndüğünde bulamadığı yönündeki ifadesinden farklı bir ifade vermesi nedeniyle çelişkili ifade vermekten dolayı tutuklanmıştı.