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Kayıp Evrim'i arazide arama çalışmaları sonlandırıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde kayıp olan Evrim Atış’ı arazide arama çalışmaları sonlandırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kayıp olan Evrim Atış'ı arazide arama çalışmaları sonlandırıldı. Adli araştırmalar ise devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde hayvancılık yapan Burhan-Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Evrim'in yaylaya kurdukları çadırların olduğu bölgeden kaybolmasının üzerinden 117 gün geçti. Uzun süredir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği çalışmalar sonuçsuz kaldı. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış'ın ise tutukluluk halleri devam ediyor.



Arazide arama çalışmaları sonlandırıldı


Yenisu köyünde arama kurtarma ekiplerinin aramalarını sonlandırmasının ardından bölgede çalışmalarına devam eden komando birlikleri de arazi aramalarını durdurdu. Minik Evrim'in bulunması için arama çalışmaları adli olarak devam ediyor. Turhal ve Zile Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.



10 Temmuz'da kaybolmuştu


İddiaya göre, 10 Temmuz 2018 tarihinde Burhan-Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim'i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti. Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklanmıştı. 23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı.

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