Kayıp Evrim’in anne ve babası tutuklandı

Tokat’ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası’nda kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın gözaltına alınan baba ve annesi İl Jandarma Komutanlığından Turhal Adliyesine sevk edilmişti. Yaklaşık 7 saat süren ifade işlemlerinin ardından baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış savcı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan anne ve baba tutuklanarak gece saatlerinde Zile Cezaevine gönderildi. Adliyenin arka otoparkından jandarma aracına bindirilen anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış basın mensuplarının "neden tutuklandınız" şeklindeki sorularını cevapsız bıraktı. Gizlilik kararı olduğu öğrenilen dosyada anne ve babanın çelişkili ifadeler verdiği kaydedildi. Burhan Atış’ın kardeşi Niyazi Atış, tutuklama kararı ile birlikte gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada babaanne Sati Atış’ında savcı ifadesine başvurdu. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan babaanne Sati Atış, bu acıya dayanamadığını ifade ederek, “"Ben Evrim’i istiyorum. Evrim’e kavuşmak istiyorum. Neredeyse Evrim’i bize getirsin. Bizi çileden kurtarsın. Artık ben bu acıya dayanamıyorum. Ben ifademi verdim, beni bıraktılar. Ne olur şu sabiyi bize biran önce versinler. Bu kadar çektiğimiz işkence yeter. Yemek yiyemiyoruz artık. Hem ciğerinden ol hemde evlatlarından ol. Bu ne biçim iştir. Allah bize yardım etsin. Mümkünü varsa biran önce beni Evrim’e kavuşturun" dedi. Evrim’in amcası Niyazi Atış ise, "Biz kızımızı arıyoruz. Kızımızı bulan gören bize ve askerimize bildirsin. Biz zor durumdayız. Durumumuz kötü. Artık ailemizle kötü durumdayız." diye konuştu.

Evrim’in kaybolması

Olay, iddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim’i geri getirerek annesi Dilek Atış’a bıraktı. Evrim’i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış’ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.