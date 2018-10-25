Kayıp Evrim'in anne ve babasının tutukluğuna itiraz reddedildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile tutuklanan anne ve babanın tutukluk kararına itiraz reddedildi.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde hayvancılık yapan Burhan-Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki Evrim'in yaylaya kurdukları çadırların olduğu bölgeden kaybolmasının üzerinden 108 gün geçmesine rağmen küçük kıza ait bir bulguya rastlanmadı. Gözaltına alındıktan sonra çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile tutuklanan anne ve babanın tutukluluğuna avukatı itiraz etti. Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, itirazı reddederek Atış çiftinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 23 Temmuz'da tutuklanan anne ve baba yasa gereği 30 günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar veriyor.

Evrim 108 gündür aranıyor

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde hayvancılık yapan Burhan-Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki Evrim'in yaylaya kurdukları çadırların olduğu bölgede 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin arama çalışmalarından bir bulguya ulaşılamazken, derinlemesine yapılan araştırmalar da sonuç vermedi. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklandı. 23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı. Anne Atış ise verdiği ifade konusunda yemin etmemesi ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüpheli bulunmuştu.