Kayıp oğlunun cesedini ormanda buldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden dünden beri haber alınamayan gencin cesedini annesi ormanda buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan 27 yaşındaki Yavuz Kayabaşı dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Bunu üzerine bugün anne S.A. kendisinden haber alamadığı oğlunu Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler ormanlık alanında aramaya çıktı. Anne arama sırasında tarla kenarında ağaçların yanında oğlunun cesedini buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından inceleme yaptıktan sonra gencin cesedi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ise sinir krizi geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından aynı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.