Kayıp olarak aranan genç İstanbul'da bulundu

Tokat'ta, hayvan otlatan kardeşinin yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Emrah Yıldız (18) İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta iki gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Yıldız'ın evden kaçmış olabileceğinin ağırlık kazanması nedeni ile AFAD ekipleri arama çalışmalarını sonlandırmıştı. Jandarma ekipleri gencin evden üzerinde bir miktar para ile ayrılması nedeni ile şehirlerarası otobüs terminalinde firmalardan bilet alanların araştırma yaptı. Yapılan araştırmalarda gencin İstanbul'da bir akrabasının yanında olduğu tespit edildi. Aile sevindirici haberler rahat bir nefes aldı.

Evden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu

Tokat merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, iki gün önce akşam saatlerinde merada hayvan otlatan kardeşi Salim Yıldız'ın yanına gitmek üzere evden çıkmıştı. Kardeşi eve döndüğünde ağabeyinin yanına gelmediğini söylemesi üzerine AFAD ekipleri bölgede gece yarısı arama çalışması yapmıştı. Emrah Yıldız'ın evden çıkarken nüfus cüzdanını ve 4 bin lira para aldığı tespit eden Jandarma ekipleri gencin kaçmış olabileceği şüphesi üzerine çalışmalarını bu yönde ağırlık vermişti.