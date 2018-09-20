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Kayıp olarak aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kayıp olarak aranan Zeynep Kaygısız’ın cansız bedeni Kelkit çayında bulundu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayıp olarak aranan Zeynep Kaygısız'ın cansız bedeni Kelkit çayında bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Kaygısız'ın (65) akşam saatlerinde evine dönmemesi nedeniyle hayatından endişe eden yakınları kendi imkanlarıyla arama yaptı. Polise yapılan ihbar doğrultusunda çalışma başlatılırken, sabah saatlerinde AFAD ekipleri bölgede çalışmalara katıldı. Kaygısız'ın cesedine Reşadiye köprüsünün yakınlarında ağaç dallarına takılı olarak bulundu.


Kaygısız'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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