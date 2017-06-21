Kayıt yaptırana burs veren devlet lisesi

TEOG sınavlarının tamamlanması ile birlikte kendilerine okul arayan öğrenciler gibi birçok okul da kendisine öğrenci aramaya başladı. 1936 yılında kentte hizmet vermeye başlayan bölgenin en eski eğitim kurumlarından birisi olan Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi, başlattığı kampanya ile kendilerini tercih eden öğrencilere burs bağlayacağını ilan etti. Lise öğrenimi boyunca verilecek burs ise binlerce mezun üyeyi bir çatı altında toplayan Gazi Osman Paşa Lisesi Mezunları Derneği (GOPMED) tarafından finanse edilecek.

Okul Müdürü Salih Bilgilioğlu Gazi Osman Paşa Lisesi’nin Tokat’ın en köklü ve en sağlam kurum kültürüne sahip, öğrenciler için ise eğitim ve öğretimde ihtiyaç duyulan her türlü teknik ve modern altyapısı oturmuş bir okul olduğunu belirterek,"Mezunlar derneğimiz okulumuzu dereceyle kazanmış ilk 5 öğrenciye lise hayatı boyunca burs veriyor. Yine üniversite hayatına devam eden öğrencilerimize de okulumuz tarafından başka burs imkânları sunuyoruz. Lisemiz öğrencilerine mezun olduktan sonra da sahip çıkmaya devam ediyor. Her öğrencimizi büyük ailemizin bir parçası olarak görüyoruz ve bu aile bilinci lise birinci sınıftan başlayarak, ömür boyu devam ediyor. Bu sağlam, köklü ve sıcacık ailede yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" dedi.