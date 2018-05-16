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16 Mayıs 2018 17:06

Kaymakam Çırak 41 köyü ziyaret etti

Tokat, Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, ilçeye bağlı 41 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Çırak 41 köyü ziyaret etti

16 Mayıs 2018 17:06


Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, daire amirleri ile birlikte 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren toplam 41 köye ziyarette bulundu. Köylerin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çırak, 2018 yılında yapılması planlanan ve yapılan hizmetler konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Ayrıca köy ziyaretleri kapsamında Şehit aileleri ve gazileri de ziyaret eden Çırak, "Köylerde ziyaret sırasında şehit ailesi veya gazi varsa ziyaret ediyoruz. Ziyaretler kapsamında vatandaşlarımızın, istek şikayet ve taleplerini dinliyoruz. Çok faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz. Şuana kadar 41 köyü ziyaret ettik” dedi.




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