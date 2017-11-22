Kaymakam Çırak, 7 askerin şehit düştüğü yeri ziyaret etti

7 Aralık 2009 tarihinde Reşadiye-Sazak köy grup yolu Kuruçeşme mevkinde bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca ateş açılması sonucunda araçta bulunan 7 asker şehit oldu. 7 Aralık 2010 tarihinde ise Tokat Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye şehitlik anıtı yapıldı. Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ferit Merttir ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik ile birlikte anıtı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çırak ve beraberindekiler anıtta şehitler için dua etti. Kaymakam Çırak buradaki bazı eksikliklerin giderilmesi için Binbaşı Deniz Çezik’e talimat verdi.

24 Haziran 2010 yılında kapanan Sazak ve Bereketli Karakolu’nda da incelemelerde bulunan Kaymakam Berker Çırak, Bereketli Karakolu’nun büyük oranda bakımının tamamlandığını ve yakın bir zaman da faaliyete geçeceğini ifade etti.