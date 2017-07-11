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11 Temmuz 2017 17:56

Kaymakam Erdem Şehit ailesini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Kaymakam Erdem Şehit ailesini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaymakam Erdem Şehit ailesini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

11 Temmuz 2017 17:56


Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Van’da 1995 yılında Başkale bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen, Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyünden şehit Cengiz Murat’ın kardeşi Osman Murat’ın düğün törenine katıldı.


İlçe Jandarma Komutan vekili İbrahim Sönmez ile birlikte düğün törenine katılan Kaymakam Erdem, şehit babası Abidin amca ve damat Osman Bey’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Şehitlerimize olan minnet borcunun ödenemeyeceğini, ama en azından onların emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkmak için ellerinden gelen gayreti Devlet olarak her anlamda göstermeye çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Erdem, “Bugün de şehidimizin kardeşinin düğününe katılarak şehit ailemizin yanında olduk. Bu vesileyle genç çifte mutluluklar diliyorum, ailelerine hayırlı olsun.” dedi.




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