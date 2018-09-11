Kaymakam Kapankaya için veda yemeği düzenlendi

2018 yılı Kaymakam Kararnamesi ile Afyon'un Dinar ilçesine tayini çıkan Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya onuruna veda yemeği düzenlendi.

Ayvaz Kule Park Tesisinde gerçekleştirilen programa yoğun katılım olurken, duygu yüklü anlar yaşandı. Veda yemeğine Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"3 yıldır ilçemize birlikte hizmet ettiğimiz ve son kararname ile Dinar Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Selami Kapankaya için verilen veda yemeğine katıldık. Kendilerine ilçemize yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Niksarlı vefakardır, Niksarlı sevdiği değer verdiği insanları asla unutmaz her zaman hatırlar. Değerli Kaymakamımız Selami bey de Niksarlıların gönlünde güzel bir yer edindi. Biz kendisini asla unutmayacağız her zaman hatırlayacağız. Yeni görev yerinin kendisine ailesine hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Selami Kapankaya ise 3 yıldır Niksar'da çok güzel dostluklar ve samimi ilişkiler kurduklarını belirterek,"Öncelikle katılımlarınızdan dolayı şahsım ve ailem adına sizlere teşekkür ediyorum. 2015 yılının Ağustos ayında Niksar Kaymakamlığına atandım. 3 yıl önce göreve başladığımız günden bu yana bizleri yalnız bırakmadınız, ilk andan itibaren her an yanımızda hissettik sizleri. Yakınlığınıza ve ilginize ailece teşekkür ediyoruz. 3 yıl boyuna elimden geldiğine Niksar'a ve Niksarlılara hizmet etmeye gayret ettim. Belki hatalarımızda olmuş olabilir, hatalarımız oldu ise hakkınızı helal edin. Şuna inanıyorum ki mutlaka yolumuz kesişecektir, görev icabı yada turistik olarak Niksar'dan mutlaka yeniden yolumuz geçer. Niksar'ı ve Niksarlıları asla unutmayacağız. Niksar'ı seviyoruz ve Niksar'dan severek ayrılıyoruz, Niksar bizim için ayrı müstesna bir yer olarak kalacaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Kapankaya'ya çeşitli hediyeler verildi. Programda ayrıca eğitimci şair ve yazar Hasan Akar da Kaymakam Kapankaya için yazdığı şiiri okuyarak kendisine armağan etti.