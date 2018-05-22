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22 Mayıs 2018 20:44

Kaymakam Üçer, "Biz bir aileyiz hem de büyük bir aileyiz”

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Turhal ilçesinde şehit ailelerine evinin bahçesinde iftar yemeği veren Kaymakam Dr.

Kaymakam Üçer,

22 Mayıs 2018 20:44

Ahmet Süheyl Üçer, “Bu sene iftar yemeğini evimizin bahçesinde vermek istedim. Nedeni ise artık biz bir aileyiz hem de büyük bir aileyiz” dedi.



Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer’in her yıl geleneksel hale getirdiği şehit aileleri ile iftar açma programını bu sene evinin bahçesinde gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ’ın yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Kaymakam Üçer, “Bu sene iftar yemeğini evimizin bahçesinde vermek istedim. Nedeni ise artık biz bir aileyiz hem de büyük bir aileyiz. Şehitlerimiz canlarını bu millet ve memleket uğruna feda ederken sizleri bize emanet bıraktılar. Biz de Allah’ın izniyle bu emanetin kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Tabii ki milletimizin, memleketimizin bekası için fedakarlık yapılması gerektiğinde sırası gelen ve kaderinde yazılı olan bu fedakarlığı yapıyor. Biliyorsunuz bu fedakarlığı yapmak ta herkese nasip olmuyor. Ben bu vesile ile tekrar Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor, davetimize icabet ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlısı ile sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramına kavuşmanızı temenni ediyorum” dedi.




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