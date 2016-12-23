Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 09:56

Kaymakam Üçer, ilk ziyaretini demokrasi şehidinin ailesine yaptı

Kaymakam Üçer, ilk ziyaretini demokrasi şehidinin ailesine yaptı

23 Aralık 2016 09:56

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, ilçedeki ilk ziyaretini demokrasi şehidi polis memuru Ferhat Koç’un amcasına yaptı.
Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal ilçesindeki ilk ziyaretini Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı’na atılan bombalar sonucu şehit olan polis memuru Ferhat Koç’un Yazıtepe köyünde bulunun amcası Fikri Koç’a yaptı. Demokrasi şehidi Ferhat Koç’un ailesinin Ankara’da ikamet etmesinden dolayı Turhal’da ikamet eden amcası Fikri Koç’u ziyaret etti. Kaymakam Üçer, Turhal’a atandıktan sonra ilk olarak demokrasi şehidinin yakınlarını ziyaret etmek istediğini ifade ederek, “Çünkü millet olarak onlara çok şey borçluyuz. Bu aziz millet onlarla onur ve gurur duyuyor. Bu vesile ile 15 Temmuz’da vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum” dedi.
Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer’e ziyarette Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Göçer ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Coşar eşlik etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç