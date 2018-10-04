Kedinin asılı olarak bulunması olayına tepkiler

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal ilçesinde bir kedinin ipe asılı vaziyette bulunması olayını gerçekleştirilen kişi veya kişilerin bir an önce bulunarak hukuki anlamda gerekli cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu yapan asla insan olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi Koordinesinde Tokat Hayvan Hakları Koruma Gönülleri ve Gaziosmanpaşa Orta Okulunun katkıları ile Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile Hüdai Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde kermes düzenlendi. Örencilerin evlerinden getirdikleri yiyecekler sokak hayvanları yararına düzenlenen kermeste satışa sunuldu. Töreden yapılan açılış konuşmalarının ardından kendisini sokak köpeklerine adayan ve bahçesinde yüze yakın köpeğe bakan Davut Köksal Eker'in sahiplendiği birkaç köpek sağlık kontrolünden geçirildi.

Turhal ilçesinde geçtiğimiz hafta bir apartmanın girişinde kedinin asılı olarak bulunması kamuoyunda yankı uyandırırken, hayvan hakları gününde Başkan Eroğlu, yaşananlara tepkisini dile getirdi. Turhal'da yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü belirten Başkan Eroğlu, "Bir kedinin bir iple yukarıdan sallandırılıp da adeta idam edilmişcesine asılmış. Bunu yapan insan olamaz. Buradan o olayı kim yaptıysa 'kahretsin' diyorum. Cenabı Allah ona en büyük cezayı verecektir. İnşallah o şahıs bulunur gerekli hukuki anlamda cezai müeyyidelerde o yapan kişiye verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Biz burada çocuklara hayvan sevgisi aşılarken bu tip olayları biz münferit olarak görerek biz asla genele şamil olmadığını ifade ediyoruz. Ama suçlularda bir şekilde bulunmalı gerekli cezaların verilmesi gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizim ecdadımız öyle bir ecdat ki leylekleri koruma vakfı, hayvanları sulama vakfı, sokak hayvanlarını doyurma vakfı gibi birçok vakıflar kurmuş. Kuş evleri yapmış. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Yine dinimiz hayvan haklarını önemsemiştir. Böyle bir dinin mensuplarıyız. Biz inşallah Tokat olarak hayvanlarımızı korumakla ilgili farkındalık oluşturacak güçlendirecek çalışmalara da devam edeceğiz" dedi.

Hayvansever Filiz Kaymaz ise Tokat'ta hayvanlara işkence, tecavüz ve hırsızlık gibi olaylara rastlamaktan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Böyle olayların yaşanmasına karşı farkındalık olması için etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür kötü olayları yapanlarında kanun çıkarsa cezalandırılmalarını istiyoruz. Bir an önce bu kanun çıkması lazım. Yoksa bireysel çabalarımız sonuçsuz kalıyor" diye konuştu.